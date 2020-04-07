ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Парижі заборонили займатися спортом на вулиці вдень

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 14:17
У Парижі заборонили займатися спортом на вулиці вдень
Ілюстративне фото (flickr)

Спортивні майданчики будуть відкриті до 10:00 ранку і після 19:00 вечора

Влада Парижу посилила карантин, заборонивши громадянам займатися спортом на свіжому повітрі вдень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами мера Парижа Анн Ідальго, з середи людям, які хочуть займатися спортом на вулиці, доведеться це робити до 10 години ранку або після 19 години вечора.

"З 8 квітня відвідування окремих спортивних майданчиків більше не будуть дозволятися з 10:00 до 19:00 по всій території Парижу. Вони будуть відкритими з 7:00 до 10:00, коли натовп на вулицях найменший", - йдеться в заяві префектури Парижу.

Наразі у Франції відомо про майже 100 тис. випадків зараження. Від інфекції померли 9 тис. осіб. При цьому майже 17,5 тис. французів змогли вилікуватися.

Раніше міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що піку пандемії в країні ще не досягнуто, він знаходиться на фазі загострення. Власне тому влада Франції поки не планує послаблювати карантинні обмеження.

Також РБК-Україна повідомляло, що уряд Франції ввів цифровий дозвіл на пересування під час карантину. Так, французи зможуть завантажити відповідний дозвіл з допомогою цифрового додатку на свій смартфон.

В Україні зафіксували новий випадок одужання від коронавірусу В Україні запрацював додаток для контролю обсервації і самоізоляції
Новини України ФранціяПарижкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся