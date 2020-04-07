У Парижі заборонили займатися спортом на вулиці вдень

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Спортивні майданчики будуть відкриті до 10:00 ранку і після 19:00 вечора

Влада Парижу посилила карантин, заборонивши громадянам займатися спортом на свіжому повітрі вдень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами мера Парижа Анн Ідальго, з середи людям, які хочуть займатися спортом на вулиці, доведеться це робити до 10 години ранку або після 19 години вечора.

"З 8 квітня відвідування окремих спортивних майданчиків більше не будуть дозволятися з 10:00 до 19:00 по всій території Парижу. Вони будуть відкритими з 7:00 до 10:00, коли натовп на вулицях найменший", - йдеться в заяві префектури Парижу.

Наразі у Франції відомо про майже 100 тис. випадків зараження. Від інфекції померли 9 тис. осіб. При цьому майже 17,5 тис. французів змогли вилікуватися.

Раніше міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що піку пандемії в країні ще не досягнуто, він знаходиться на фазі загострення. Власне тому влада Франції поки не планує послаблювати карантинні обмеження.

Також РБК-Україна повідомляло, що уряд Франції ввів цифровий дозвіл на пересування під час карантину. Так, французи зможуть завантажити відповідний дозвіл з допомогою цифрового додатку на свій смартфон.