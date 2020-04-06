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Во Франции ввели цифровое разрешение на передвижение

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 16:21
Во Франции ввели цифровое разрешение на передвижение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Французы смогут загрузить соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения

Правительство Франции ввело цифровое разрешение на передвижение во время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.

Сообщается, что с понедельника, 6 апреля, цифровое разрешение доступно для использования гражданами страны.

Отныне французы смогут загрузить соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения на свой смартфон.

В то же время, передает издание Le Figaro, глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал французов уважать общий карантин.

Он также похвалил граждан за дисциплинированность.

"65 млн французов придерживаются карантина. Всего правоохранители проверили 8,2 миллиона французов и составили 480 тысяч административных протоколов", - отметил Кастанер.

По его словам, за соблюдением карантина следят более 160 тысяч правоохранителей.

Напомним, 3 апреля число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло сразу на 1355. Из-за коронавируса умерли 884 людей в домах престарелых и других учреждениях ухода за пожилыми людьми.

Кроме того, во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Лекарственный препарат был сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.

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