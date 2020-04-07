ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 13:04
В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Если будет нарушен режим карантина, то человека оштрафуют

Мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции из-за коронавируса запущено, его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима. Об этом заявил віце-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала "Прямой".

Как он отметил, если будет нарушен режим карантина, то человека оштрафуют

"В течение 14 дней человеку будет приходить к 10 push-сообщений в день. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация", - сообщил он.

По его словам, есть три целевые аудитории программы:

  • люди, которые вернулись из-за границы и подлежат обсервации;
  • больные, которые находятся на домашнем лечении;
  • лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

Напомним, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы должны соблюдать карантинные ограничения для скорейшего восстановления нормальной жизни в стране.

Вместе с тем, в Украине продлили карантин до 24 апреля. С 6 апреля правительство значительно ужесточило карантинные ограничения. В частности, запрещено находиться в общественных местах без медицинской маски и собираться в группы более 2 человека.

В Киеве на двухнедельной обсервации находятся более 200 человек Во Франции считают, что ослаблять карантин еще рано
Новости Украины приложениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь