В Париже горит Собор Парижской Богоматери

В Париже вечером 15 апреля загорелся Собор Парижской Богоматери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На кадрах с места происшествия видны густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши здания. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Представитель мэрии заявил в Twitter, что территория очищается.

В пожарном департаменте просят жителей и гостей города избегать места событий, чтобы не мешать технике и пожарным.

Причина возгорания может быть связана с ремонтными работами. Туристов и прихожан из собора, которому более 850 лет, эвакуировали.

Фото: место происшествия (twitter.com almacy)

Собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.

Напомним, сегодня в квартире жилого дома в 18-м округе Парижа произошел взрыв, в результате чего два человека пострадали.

РБК-Украина писало, что в результате пожара в торговом центре в Бангкоке (Таиланд) погибли три человека и ранены по меньшей мере восемь человек.