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Обрушение Нотр-Дам де Пари удалось предотвратить в последний момент

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 15:04
Обрушение Нотр-Дам де Пари удалось предотвратить в последний момент
Фото: место происшествия (DominguezArjona / Twitter)

Здание было спасено, когда оставалось не более 15-30 минут

Пожарные сумели предотвратить обрушение Собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставались считанные минуты. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на пресс-службу МВД Франции.

В МВД отметили, что решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. 

"Здание было спасено, когда оставалось не более 15-30 минут", - сказал он журналистам в Париже.

Напомним,  вчера вечером в Париже горел Нотр-Дам де Пари. Пожарные считают, что пожар мог произойти из-за работы по реставрации здания. В свою очередь, парижская прокуратура отметила, что не нашла признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама, но следствие продолжается.  В настоящий момент команда из 50 человек работает над установлением причины возникновения пожара в соборе.

Отметим, что в результате пожара обрушились крыша и шпиль. Также горела одна из башен, однако спасатели успели ее затушить. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

 

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