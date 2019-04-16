ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Париже оценивают ущерб от пожара в Нотр-Дам де Пари

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 16:16
В Париже оценивают ущерб от пожара в Нотр-Дам де Пари
Фото: пожар в Париже (twitter.com/templatemonster)

Удалось спасти Терновый венец Иисуса Христа

В Париже продолжают оценивать ущерб из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщила мэр французской столицы Анна Идальго в Twitter.

Сообщается, что удалось спасти Терновый венец Иисуса Христа. Вместе с другими представляющими ценность реликвиями и предметами он временно размещены в мэрии Парижа. Отметим, что не пострадали 16 медных статуй. 

В Париже продолжают оценивать ущерб от пожара. Доступ внутрь собора по-прежнему ограничен. Серьезную обеспокоенность у специалистов вызывают разноцветные витражи. По мнению ряда экспертов, они могли были быть частично повреждены из-за высокой температура во время пожара. Уничтожены находившиеся снаружи часы.

В Париже оценивают ущерб от пожара в Нотр-Дам де ПариФото: сохраненные реликвии (twitter.com/Anne_Hidalgo)

Под вопросом остается и состояние ряда больших картин. Из-за большого размера вынести их во время пожара не представлялось возможным. В общей сложности удалось спасти не менее 30% предметов искусства. При этом не указывается, идет ли речь только о предметах, вынесенных из собора или же и о тех, которые остаются в здании и не пострадали от огня.

Сообщается, что на реставрацию собора уйдет минимум 5-15 лет и сотни миллионов евро. В свою очередь, государственный секретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что работы по стабилизации в Нотр-Даме займут 48 часов.

Отметим, из-за пожара в соборе обрушились шпиль и крыша. Пожарные успели потушить одну с башен и фасад здания. В результате пожара пострадали двое полицейских и один пожарный. 

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. На восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро. 

Прокуратура не нашла признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама Украина усилит меры на исторических объектах после пожара в Нотр-Дам
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины пожарПарижУкраинская платформа "Собор"
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь