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Шпиль Нотр-Дам де Пари рухнул из-за пожара

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 21:06
Шпиль Нотр-Дам де Пари рухнул из-за пожара
Фото: пожар в Париже (twitter.com/RemyBuisine)

Макрон отправится на место пожара Нотр-Дам де Пари

Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери рухнул шпиль. Об этом сообщает Le Figaro.

Сообщается, президент Франции Эммануэль Макрон отправится на место пожара Нотр-Дам де Пари.

Напомним, что загорелся Собор Парижской Богоматери. Огонь охватил все здание. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Ранее сообщалось, что собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что в этой ситуации нужно действовать быстро. РБК-Украина опубликовала фото с места происшествия. Также советник по вопросам культуры посольства Украины во Франции опубликовала видео.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате пожара в торговом центре в Бангкоке (Таиланд) погибли три человека и ранены по меньшей мере восемь человек.

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