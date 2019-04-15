Макрон о пожаре в Нотр-Дам де Пари: горит часть нас

Фото: место пожара (REUTERS/Benoit Tessier)

Пожар он назвал "волнением целой нации"

Президент Франции Эммануель Макрон прокоментировал пожар в Соборе Париской Богоматери вечером 15 апреля. Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что пожар стал ударом для целой нации, и что "горит часть нас".

"Нотр-Дам де Пари в огне. Волнение целой нации, всех католиков и для всех французов. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как эта часть нас горит", - написал Макрон.

На место событий прибыли президент и премьер-министр Франции - Эмманюэль Макрон и Эдуар Филипп, сообщает журналист Le Monde Седрик Пьетралунга.

Напомним в Париже вечером 15 апреля загорелся Собор Парижской Богоматери.

В пожарном департаменте просят жителей и гостей города избегать места событий, чтобы не мешать технике и пожарным. Причина возгорания может быть связана с ремонтными работами.

Крыша собора Парижской богоматери полностью обрушилась в ходе пожара. Также обрушился шпиль. Информации о пострадавших нет. Но огонь охватил все здание.