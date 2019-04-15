ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Макрон о пожаре в Нотр-Дам де Пари: горит часть нас

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 21:37
Макрон о пожаре в Нотр-Дам де Пари: горит часть нас
Фото: место пожара (REUTERS/Benoit Tessier)

Пожар он назвал "волнением целой нации"

Президент Франции Эммануель Макрон прокоментировал пожар в Соборе Париской Богоматери вечером 15 апреля. Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что пожар стал ударом для целой нации, и что "горит часть нас".

"Нотр-Дам де Пари в огне. Волнение целой нации, всех католиков и для всех французов. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как эта часть нас горит", - написал Макрон. 

Макрон о пожаре в Нотр-Дам де Пари: горит часть нас

На место событий прибыли президент и премьер-министр Франции - Эмманюэль Макрон и Эдуар Филипп, сообщает журналист Le Monde Седрик Пьетралунга.

Напомним в Париже вечером 15 апреля загорелся Собор Парижской Богоматери. 

В пожарном департаменте просят жителей и гостей города избегать места событий, чтобы не мешать технике и пожарным. Причина возгорания может быть связана с ремонтными работами

Крыша собора Парижской богоматери полностью обрушилась в ходе пожара. Также обрушился шпиль. Информации о пострадавших нет. Но огонь охватил все здание. 

Крыша Нотр-Дам де Пари полностью обрушилась Назвали причину пожара в Нотр-Дам де Пари
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины пожарПариж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь