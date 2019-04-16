Прокуратура не нашла признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама

Фото: пожар в Нотр-Даме (twitter.com/PompiersParis)

Основной версией возгорания собора остается несчастный случай

Парижский прокурор Реми Эйтз заявил, что у правоохранители не нашли свидетельства преднамеренного поджога собора Парижской Богоматери. Об этом он заявил в эфире France 24.

По его словам, основной версией возгорания остается несчастный случай. В настоящий момент команда из 50 человек работает над установлением причины возникновения пожара в соборе.

Напомним, пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже начался вечером 15 апреля. В результате возгорания здание серьезно пострадало, в частности обрушены шпиль и крыша, повреждено внутреннее убранство собора. Достоверной информации о последствиях и возможной итоговой сохранности здания пока нет.

Ректор собора Патрик Шове заявил, что из пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь. В частности, из горящего собора удалось вынести терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин. В то же время большие полотна были уничтожены пожаром.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

Добавим, двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари.



