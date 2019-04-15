У Парижі горить Нотр-Дам де Парі (онлайн)

Фото: місце події (DominguezArjona / Twitter)

В результаті пожежі вже обвалилися дах і шпиль

В Парижі увечері 15 квітня загорівся Собор Богоматері, в результаті вже обвалився шпиль і дах будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Причина та наслідки пожежі

В результаті пожежі вже обвалилися дах і шпиль. Пожежні повідомили, що пожежа сталася, ймовірно, з-за роботи з реставрації будівлі. Як вони зазначили, в ході реставрації навколо собору були споруджені будівельні ліси, висота яких досягала 100 м.

Представник собору Андре Фіно повідомив, що частина будівлі втрачена безповоротно.

"Все у вогні. Несучої конструкції, одна частина якої датується XIX століттям, а інша - XIII століттям, більше не залишилося", - заявив він.

Що сталося

На перших кадрах з місця події видно густі клуби білого диму, що піднімається від даху будівлі. За деякими даними, пожежа могла початися на будівельних лісах.

У відділі пожежної охорони повідомили, що ведеться велика операція. Представник мерії заявив в Twitter, що територія очищається. У пожежному департаменті просять жителів і гостей міста уникати місця подій, щоб не заважати техніці і пожежним.

Причина загоряння може бути пов'язана з ремонтними роботами. Туристів і прихожан з собору, якому понад 850 років, евакуювали.

Un incendie est en cours à la cathédrale de Notre-Dame de Paris Un incendie est en cours à la cathédrale de Notre-Dame de Paris Опубліковано BFMTV Понеділок, 15 квітня 2019 р.

Опубліковано Irena Karpa Понеділок, 15 квітня 2019 р.

Fire breaks out at Notre Dame cathedral BREAKING: Large fire breaks out in the iconic Notre Dame cathedral in Paris, authorities say. https://abcn.ws/2UEyGwg Опубліковано ABC News Понеділок, 15 квітня 2019 р.

Фото: місце події (twitter.com almacy)

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: реакція

На пожежу в Соборі Богоматері відреагував президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, пожежа стала ударом для цілої нації.

"Нотр-Дам де Парі у вогні. Хвилювання цілої нації, всіх католиків і для всіх французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як ця частина нас горить", - написав Макрон.

У свою чергу, прокуратура повідомила про початок розслідування пожежі в Парижі.

Собор останнім часом перебував на реставрації, біля стін будівлі були встановлені будівельні риштування. Як писала Le Parisien, у квітні будівельники вели роботи на даху будівлі, намагаючись відновити історичний вигляд шпиля.