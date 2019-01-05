В Париже задержали более сотни участников протестов "желтых жилетов"

Фото: протесты во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Правоохранители задержали по меньшей мере 103 человека

Французские правоохранители задержали более сотни участников акций протеста "желтых жилетов" в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, в ходе акций протеста правоохранители задержали 103 демонстранта, из них 101 был взят под стражу.

Отмечается, что в целом в антиправительственных акциях протеста движения "желтых жилетов", которые проходят сегодня, 5 января, в нескольких городах Франции, приняли участие более 25 тыс. людей. В Париже правоохранители насчитали минимум 3,5 тыс. демонстрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции участники движения "желтых жилетов" сегодня, 5 января, возобновили акции протеста. Лидеры движения планировали провести мирные акции протеста сразу в нескольких городах страны. В Париже на набережной Сены между демонстрантами и сотрудниками полиции произошли столкновения, в ходе которых стражи порядка применили слезоточивый газ.

Кроме того, сегодня, 5 января, в Роттердаме (Нидерланды) участники движения "желтых жилетов" провели мирную акцию протеста. Митингующие осуществили 2 марша по мосту Эразма.

Добавим, что 29 декабря в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов". Позже арестовали одного из организаторов протестов "желтых жилетов" Эрика Друэ.