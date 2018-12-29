Протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ

Фото: столкновения в Париже (news.yahoo.com)

Активисты призывают к отставке президента Эммануэля Макрона

В Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Активисты собрались в центре Парижа, выкрикивая Fake news! и призывая к отставке президента Эммануэля Макрона.

Кроме того, протестующие вышли на трамвайные линии и бросали разные предметы в полицию.

В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов ответили шумовыми гранатами со слезоточивым газом и задержали несколько человек.

Police have fired tear gas at "yellow vest" demonstrators in Paris but the turnout for round seven of the popular protests against President Macron's policies that have rocked France appears low https://t.co/Nd8MqX4WdB #GiletsJaunes pic.twitter.com/RKPRCHg1jC — AFP news agency (@AFP) December 29, 2018

Напомним, 18 декабря, "желтые жилеты" захватили пункты оплаты за проезд по автомагистралям и подожгли их. Оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Париже активисти организации "желтые жилеты" планируют усилить протесты на Новый год.