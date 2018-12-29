ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 17:29
Протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ
Фото: столкновения в Париже (news.yahoo.com)

Активисты призывают к отставке президента Эммануэля Макрона

В Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Активисты собрались в центре Парижа, выкрикивая Fake news! и призывая к отставке президента Эммануэля Макрона.

Кроме того, протестующие вышли на трамвайные линии и бросали разные предметы в полицию.

В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов ответили шумовыми гранатами со слезоточивым газом и задержали несколько человек.

Напомним, 18 декабря, "желтые жилеты" захватили пункты оплаты за проезд по автомагистралям и подожгли их. Оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Париже активисти организации "желтые жилеты" планируют усилить протесты на Новый год. 

 

В Нидерландах задержали четырех подозреваемых в терроризме
Новости Украины ФранцияполицияпротестПариж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь