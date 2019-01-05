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В Париже полиция применила газ против "желтых жилетов"

Новости » Промышленность    05.01.2019 - 17:27
В Париже полиция применила газ против "желтых жилетов"
Фото: протесты во Франции (AFP)

Сегодня во Франции должны были состояться мирные акции протеста

Во французской столице Париже правоохранители применили слезоточивый газ против участников движения "желтых жилетов", которые сегодня, 5 января, проводят акции протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, во время мирной акции протеста "желтых жилетов" на набережной реки Сена возникла стычка между митингующими и правоохранителями. Протестующие начали бросать бутылки и камни в сотрудников полиции, те в ответ использовали слезоточивый газ.

Напомним, что сегодня, 5 января, во Франции возобновились акции протеста "желтых жилетов". Планировалось, что запланированы сразу в нескольких городах страны акции протеста будут мирными.

Напомним, ранее участники движения "желтых жилетов" анонсировали несколько акций, которые должны были состояться в субботу, 5 января, во Франции.

Добавим, что 29 декабря в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов". Позже арестовали одного из организаторов протестов "желтых жилетов" Эрика Друэ.

Ранее, 18 декабря, участники движения "желтые жилеты" захватили пункты оплаты за проезд французскими автомагистралями и подожгли их.

 

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Новости Украины протестФранцияПарижЖелтые жилеты
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