ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Парижі затримали більше сотні учасників протестів "жовтих жилетів"

Новини » Надзвичайні події    05.01.2019 - 20:53
У Парижі затримали більше сотні учасників протестів "жовтих жилетів"
Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Правоохоронці затримали щонайменше 103 людини

Французькі правоохоронці затримали більше сотні учасників акції протесту "жовтих жилетів" у Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, в ході акцій протесту правоохоронці затримали 103 демонстранти, з них 101 взяли під варту.

Зазначається, що загалом в антиурядових акціях протесту руху "жовтих жилетів", які проходять сьогодні, 5 січня, у декількох містах Франції, взяли участь більше 25 тис. людей. У Парижі правоохоронці нарахували щонайменше 3,5 тис. демонстрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції учасники руху "жовтих жилетів" сьогодні, 5 січня, відновили акції протесту. Лідери руху планували провести мирні акції протесту відразу у декількох містах країни. У Парижі на набережній Сени між демонстрантами та працівниками поліції виникли сутички, в ході яких правоохоронці застосували сльозоточивий газ.

Крім того, сьогодні, 5 січня, у Роттердамі (Нідерланди) учасники руху "жовтих жилетів" провели мирну акцію протесту. Мітингувальники здійснили 2 марша через міст Еразма.

Додамо, що 29 грудня в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів". Пізніше заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів"  Еріка Друе.

У Франції "жовті жилети" анонсували нові протести Макрон у новорічному зверненні порушив питання реформ у Франції
Новини України ФранціяпротестПарижЖовті жилети
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся