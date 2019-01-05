У Парижі затримали більше сотні учасників протестів "жовтих жилетів"

Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Правоохоронці затримали щонайменше 103 людини

Французькі правоохоронці затримали більше сотні учасників акції протесту "жовтих жилетів" у Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, в ході акцій протесту правоохоронці затримали 103 демонстранти, з них 101 взяли під варту.

Зазначається, що загалом в антиурядових акціях протесту руху "жовтих жилетів", які проходять сьогодні, 5 січня, у декількох містах Франції, взяли участь більше 25 тис. людей. У Парижі правоохоронці нарахували щонайменше 3,5 тис. демонстрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції учасники руху "жовтих жилетів" сьогодні, 5 січня, відновили акції протесту. Лідери руху планували провести мирні акції протесту відразу у декількох містах країни. У Парижі на набережній Сени між демонстрантами та працівниками поліції виникли сутички, в ході яких правоохоронці застосували сльозоточивий газ.

Крім того, сьогодні, 5 січня, у Роттердамі (Нідерланди) учасники руху "жовтих жилетів" провели мирну акцію протесту. Мітингувальники здійснили 2 марша через міст Еразма.

Додамо, що 29 грудня в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів". Пізніше заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" Еріка Друе.