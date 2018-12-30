В Париже возле штаб-квартиры газеты Le Parisien сгорели несколько автомобилей

Фото: место происшествия (twitter.com)

Причины пожара пока неизвестны

В Париже возле штаб-квартиры газеты Le Parisien поздно ночью в субботу, 29 декабря, сгорели несколько автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как сообщается, сначала загорелся один автомобиль, затем пламя охватило другие транспортные средства.

После 20:00 пожарным удалось взять огонь под контроль. Из-за инцидента была приостановлена работа ближайших станций метро.

По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, по данному факту ведется расследование.

По словам очевидцев, недалеко от места происшествия прошли несколько групп протестующих "желтых жилетов".

Напомним, вчера в Руане (Франция) "желтые жилеты" подожгли дверь Банка Франции.

Кроме того, в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов".