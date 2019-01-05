Во Франции "желтые жилеты" возобновили акции протеста

Фото: протесты "желтых жилетов" во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

В акциях в Париже принимают участие несколько сотен протестующих

Сегодня, 5 января, в нескольких городах Франции проходят мирные акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, акции протеста "желтых жилетов", которые выступают против политики французского правительства и президента Эммануэля Макрона, проходят в Париже, Бордо, Тулузе и Лионе.

Отмечается, что в Париже проходят сразу 2 акции. Участники первой акции движутся колонной к зданию Национального собрания Франции, другая акция проходит на Елисейских полях. В акциях во французской столице принимают участие около 600 человек.

Кроме того, в других городах Франции акции также проходят мирно. Правоохранители еще не получали сообщения о правонарушениях со стороны митингующих.

Напомним, ранее участники движения "желтых жилетов" анонсировали несколько акций, которые должны были состояться в субботу, 5 января, во Франции.

Добавим, что 29 декабря в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов". Позже арестовали одного из организаторов протестов "желтых жилетов" Эрика Друэ.

Ранее, 18 декабря, участники движения "желтых жилетов" захватили пункты оплаты за проезд французскими автомагистралями и подожгли их.