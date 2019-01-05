У Нідерландах "жовті жилети" провели мирну акцію протесту

Фото: протест "жовтих жилетів" у Нідерландах (RTV Rijnmond)

В акції взяли участь понад 100 осіб

Сьогодні, 5 січня, у Роттердамі (Нідерланди) учасники руху "жовтих жилетів" провели мирну акцію протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTV Rijnmond.

Як повідомляється, понад 100 мітингувальників вийшли на протест проти політиків, які, на їхню думку, не вирішують проблеми у країні. "Жовті жилети" здійснили дві ходи мостом Еразма співаючи пісні.

Зазначається, що за акцією протесту "жовтих жилетів" спостерігала велика кількість правоохоронців, але жодних дій проти мітингувальників поліція не застосовувала.

Ruim 100 gele hesjes lopen over de Erasmusbrug. Tegen de huidige regering en de maatregelen. @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/kGsJP7MlUB — Mooike (@Mooike1) January 5, 2019

Нагадаємо, що сьогодні, 5 січня, у Франції відновилися антиурядові протести руху "жовтих жилетів". Напередодні лідери руху анонсували мирні акції протесту, які мали відбутися відразу у декількох містах Франції. Проте у Парижі на набережній Сени між "жовтими жилетами" та правоохоронцями виникли сутички, в ході яких поліція використала сльозогінний газ.

Додамо, що 29 грудня в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів". Пізніше заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" Еріка Друе.