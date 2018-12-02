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В результате столкновений в Париже задержали 412 человек

Новости » Происшествия    02.12.2018 - 13:10
В результате столкновений в Париже задержали 412 человек
Фото: протест во Франции (twitter.com/CBSNews)

Также в результате столкновений 133 человека получили травмы

Полиция Парижа сообщила, что в результате столкновений 1 декабря между участниками акции протеста против повышения налогов на топливо с 2019 и правоохранителями 412 человек арестовали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

Также сообщается, что 133 человека получили травмы, в том числе сотрудники полиции.

В Париже протестующие строили баррикады посреди улиц в центре города, зажигали пиротехнику, разрушали собственность и бросали камни в полицейских.

Накануне сообщалось, что полиция задержала 260 человек. Почти 100 человек, среди которых 14 полицейских, получили ранения. По оценкам Министерства внутренних дел Франции, в субботних протестах, которые были организованы движением "Желтые жилеты", по всей стране приняло участие около 75 тыс. демонстрантов. 

Напомним, власти Франции могут ввести режим чрезвычайного положения из-за протестных акций в Париже. По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.

 

Во Франции могут ввести режим чрезвычайного положения из-за протестов Протесты в Париже: количество задержанных возросло до 260
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