В результате столкновений в Париже задержали 412 человек

Фото: протест во Франции (twitter.com/CBSNews)

Также в результате столкновений 133 человека получили травмы

Полиция Парижа сообщила, что в результате столкновений 1 декабря между участниками акции протеста против повышения налогов на топливо с 2019 и правоохранителями 412 человек арестовали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

Также сообщается, что 133 человека получили травмы, в том числе сотрудники полиции.

В Париже протестующие строили баррикады посреди улиц в центре города, зажигали пиротехнику, разрушали собственность и бросали камни в полицейских.

Накануне сообщалось, что полиция задержала 260 человек. Почти 100 человек, среди которых 14 полицейских, получили ранения. По оценкам Министерства внутренних дел Франции, в субботних протестах, которые были организованы движением "Желтые жилеты", по всей стране приняло участие около 75 тыс. демонстрантов.

Напомним, власти Франции могут ввести режим чрезвычайного положения из-за протестных акций в Париже. По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.