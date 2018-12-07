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У Франції правоохоронці і влада готуються до завтрашніх акцій протесту

Новини » Надзвичайні події    07.12.2018 - 23:31
У Франції правоохоронці і влада готуються до завтрашніх акцій протесту
Фото: протест у Франції (twitter.com/CBSNews)

Будуть закриті музеї та історичні пам'ятки, а вулиці патрулюватимуть тисячі правоохоронців

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп повідомив, що, через завтрашні акції проти податку на паливо, по країні будуть нести чергування 89 тис. поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Філіп розповів, що в столиці країни буде чергувати близько 8 тис. поліцейських, а також будуть розміщені бронетранспортери. У поліції настійно радять закрити ресторани і магазини в районі Єлисейських Полів, а також музеї.

Крім цього, із-за пошкоджень Тріумфальної арки під час протестів минулого тижня буде активізовано захист і інших визначних пам'яток міста.

Міністр культури Франк Рістер заявив, що будуть закриті музеї Лувру і Орсе, оперні театри і комплекс Гранд Пале.

"Ми не можемо ризикувати, коли нам відома загроза", - заявив Рістер.

Нагадаємо, Парижі закриють Ейфелеву вежу через масові протести. Ейфелева вежа не буде працювати для відвідувачів у суботу, 8 грудня 2018 року.

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