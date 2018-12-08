ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Парижі затримали 278 людей перед початком акції протесту

Новини » Надзвичайні події    08.12.2018 - 10:41
У Парижі затримали 278 людей перед початком акції протесту
Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Затримання відбулись перед початком масштабної акції протесту

Французькі правоохоронці затримали 278 людей перед початком акції протесту "Жовтих жилетів" у Парижі, яка мала відбутися у суботу, 8 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

Як повідомляється, поліцейські затримали 278 людей, з них 32 були поміщені під варту. Зазначається, що під варту людей поміщали через "участь в угрупуванні з метою підготовки до насильницьких дій чи нанесення шкоди". Французькі ЗМІ пишуть, що у затриманих були знайдені маски та молотки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада та правоохоронці Франції почали підготовку до акцій протесту, які повинні відбутися у суботу, 8 грудня. Зокрема, будуть закриті музеї та історичні пам'ятки, а вулиці патрулюватимуть близько 89 тис. поліцейських.

Раніше повідомлялося, що у Парижі через масові протести закриють Ейфелеву вежу. Вежа не працюватиме для відвідувачів у суботу, 8 грудня.

Як відомо, в результаті зіткнень між демонстрантами, які протестують проти підвищення цін на паливо, і правоохоронцями у Франції затримали 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

 

 

Сутички з поліцією в Греції: поліція затримала 118 протестувальників Ще два матчі чемпіонату Франції скасували через протести
Новини України Франціяпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся