У Парижі затримали 278 людей перед початком акції протесту

Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Затримання відбулись перед початком масштабної акції протесту

Французькі правоохоронці затримали 278 людей перед початком акції протесту "Жовтих жилетів" у Парижі, яка мала відбутися у суботу, 8 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

Як повідомляється, поліцейські затримали 278 людей, з них 32 були поміщені під варту. Зазначається, що під варту людей поміщали через "участь в угрупуванні з метою підготовки до насильницьких дій чи нанесення шкоди". Французькі ЗМІ пишуть, що у затриманих були знайдені маски та молотки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада та правоохоронці Франції почали підготовку до акцій протесту, які повинні відбутися у суботу, 8 грудня. Зокрема, будуть закриті музеї та історичні пам'ятки, а вулиці патрулюватимуть близько 89 тис. поліцейських.

Раніше повідомлялося, що у Парижі через масові протести закриють Ейфелеву вежу. Вежа не працюватиме для відвідувачів у суботу, 8 грудня.

Як відомо, в результаті зіткнень між демонстрантами, які протестують проти підвищення цін на паливо, і правоохоронцями у Франції затримали 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.