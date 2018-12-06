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Уряд Франції відмовився від підвищення акцизу на бензин

Новини » Політика    06.12.2018 - 09:29
Уряд Франції відмовився від підвищення акцизу на бензин
Фото: Едуард Філіп (twitter.com/EPhilippePM)

Підвищення акцизів на паливо виключили із закону про бюджет країни на 2019 рік

Французький уряд повністю відмовилося від намірів підвищення акцизів на паливо. Про це повідомив увечері в середу, 5 грудня, прем'єр-міністр країни Едуард Філіп, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Глава уряду країни заявив, що підвищення акцизів на паливо виключено на підставі закону про бюджет Франції на 2019 рік.

"Уряд готовий до діалогу і демонструє це, оскільки це підвищення податку було виключено з закону про бюджет на 2019", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп офіційно оголосив про припинення росту податків на паливо на тлі масових протестів. При цьому представники руху "жовті жилети" висловили незадоволення новими заходами уряду країни, зокрема введенням мораторію на зростання цін на паливо.

Раніше РБК-Україна писало, що більше 100 ліцеїв заблоковані по всій Франції в рамках антиурядових протестів.

Як відомо, в результаті зіткнень між демонстрантами, які протестують проти підвищення цін на паливо, і правоохоронцями у Франції затримали 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

Зазначимо, влада Франції обговорювали можливість введення режиму надзвичайного стану через протестні акції в Парижі. За словами представника французького уряду Бенжамена Гриво, ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових вуличних заворушень.

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