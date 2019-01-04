Во Франции "желтые жилеты" анонсировали новые протесты

Фото: протесты "желтых жилетах" во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Участники движения недовольны обещаниями французского президента Эммануэля Макрона

Во Франции "желтые жилеты" официально запланировали на субботу, 5 января два митинга. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Еxpress.

Участники движения недовольны обещаниями французского президента Эммануэля Макрона. Однако, в последнее время количество протестующих значительно снизилось.

Напомним, 29 декабря в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов". Позже арестовали одного из организаторов протестов "желтых жилетов" водителя Эрика Друэ.

Ранее, 18 декабря, "желтые жилеты" захватили пункты оплаты за проезд по автомагистралям и подожгли их. Оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении затронул тему реформ после того, как в стране уже длительное время не утихают протесты "желтых жилетов".