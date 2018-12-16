В Париже на акции "желтых жилетов" в субботу задержали 136 человек

Фото: протесты "желтых жилетов" во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

В некоторых местах произошли столкновения активистов с правоохранителями

Во Франции в субботу, 15 декабря, возобновились антиправительственные протесты с участием движения "желтых жилетов", в ходе которых к вечеру в Париже и пригородах было задержано 136 человек, 96 из них - были помещены под стражу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Причина большинства арестов - подозрение в присоединении к группе, "которая готовилась к применению насилия в отношении других людей или нанесению имущественного ущерба".

Отмечается, что на акцию в Париже в субботу вышли несколько тысяч человек, по всей стране протестуют 33,5 тысячи человек, неделю назад в то же самое время сообщалось о гораздо более высоком числе задержаний - свыше 500.

Охрану общественного порядка на акциях протеста по всей стране обеспечивают 69 тысяч полицейских, в Париже за порядком следят, как и в минувшие выходные, 8 тысяч полицейских.

По информации издания в некоторых местах произошли столкновения активистов с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ.

Ранее сообщалось о 120 задержанных и 86 арестованных.

Напомним, количество погибших во время протестов движения "желтых жилетов" во Франции возросло до 7 человек.