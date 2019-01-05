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У Парижі поліція застосувала газ проти "жовтих жилетів"

Новини » Промисловість    05.01.2019 - 17:27
У Парижі поліція застосувала газ проти "жовтих жилетів"
Фото: протести у Франції (AFP)

Сьогодні у Франції мали відбутися мирні акції протесту

У французькій столиці Парижі правоохоронці застосували сльозогінний газ проти учасників руху "жовтих жилетів", які сьогодні, 5 січня, проводять акції протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, під час мирної акції протесту "жовтих жилетів" на набережній річки Сена виникла сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями. Протестувальники почали кидати пляшки та каміння у працівників поліції, ті у відповідь використали сльозогінний газ.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 січня, у Франції відновилися акції протесту "жовтих жилетів". Планувалося, що заплановані відразу у декількох містах країни акції протесту будуть мирними.

Нагадаємо, раніше учасники руху "жовтих жилетів" анонсували декілька акцій, які мали відбутися у суботу, 5 січня, у Франції.

Додамо, що 29 грудня в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів". Пізніше заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів"  Еріка Друе.

Раніше, 18 грудня, учасники руху "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд французькими автомагістралями і підпалили їх. 

 

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