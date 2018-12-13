В Париже оценили убытки от протестов

Фото: протесты в Париже (gorod.lv)

Больше всего из-за протестов пострадала площадь Шарля де Голля

В Париже акции протестов "желтых жилетов" в прошлую субботу нанесли столице Франции ущерб почти на 10 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

По данным мэрии Парижа, больше всего пострадала площадь Шарля де Голля, а также улицы, которые находятся рядом.

Указано, что стоимость восстановления поврежденного имущества превысила убытки, причиненные во время протестов 1 декабря, когда потери были оценены в 3-4 млн евро.

Напомним, во время массовых акций протеста движения "желтых жилетов" погибли 6 человек. РБК-Украина писало, что по состоянию на 10 декабря во Франции общее число задержанных в ходе акций протеста движения "желтых жилетов", которые проходят в стране с середины ноября, превысило 4,5 тыс. человек.

Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение в стране. По данным банка Франции, в связи с протестами "желтых жилетов" замедлился экономический рост. Банк Франции на фоне протестов прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года. По его данным, рост составит только 0,2% при 0,4% в третьем квартале.