Экономика Франции замедлила рост на фоне протестов "желтых жилетов"

Фото: протесты во Франции (twitter.com/le_figaro)

Экономический рост Франции в четвертом квартале замедлился до 0,2%

По данным банка Франции, в связи с протестами "желтых жилетов" замедлился экономический рост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что банк Франции на фоне протестов прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года. По его данным, рост составит только 0,2% при 0,4% в третьем квартале.

Также сообщается, что руководители производственных предприятий заявляют о негативном влиянии протестов на поставки и розничные продажи. Исследование банка Франции также показало, что загрузка производственных мощностей упала до самого низкого уровня с мая 2018 года.

Кроме того, по информации французской Федерации розничной торговли, данный сектор потерял около 1 млрд евро дохода.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в начале недели обратится к народу в связи с массовыми протестами "желтых жилетов".

Также накануне стало известно, что правоохранительные органы Франции расследуют возможное вмешательство Российской Федерации в массовые акции протеста.