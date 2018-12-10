ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Экономика Франции замедлила рост на фоне протестов "желтых жилетов"

Новости » Политика    10.12.2018 - 11:49
Экономика Франции замедлила рост на фоне протестов "желтых жилетов"
Фото: протесты во Франции (twitter.com/le_figaro)

Экономический рост Франции в четвертом квартале замедлился до 0,2%

По данным банка Франции, в связи с протестами "желтых жилетов" замедлился экономический рост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что банк Франции на фоне протестов прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года. По его данным, рост составит только 0,2% при 0,4% в третьем квартале.

Также сообщается, что руководители производственных предприятий заявляют о негативном влиянии протестов на поставки и розничные продажи. Исследование банка Франции также показало, что загрузка производственных мощностей упала до самого низкого уровня с мая 2018 года.

Кроме того, по информации французской Федерации розничной торговли, данный сектор потерял около 1 млрд евро дохода.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в начале недели обратится к народу в связи с массовыми протестами "желтых жилетов".

Также накануне стало известно, что правоохранительные органы Франции расследуют возможное вмешательство Российской Федерации в массовые акции протеста.

 

ООН: мировая экономика из-за коррупции ежегодно теряет 2,6 трлн долларов
Новости Украины Францияпротестэкономика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь