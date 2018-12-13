Число погибших в ходе протестов "желтых жилетов" во Франции возросло до шести

Фото: протесты в Париже (twitter.com/le_figaro)

В местной прокуратуре отметили, что мужчина был сбит грузовиком, водителем которого был гражданин Польши

Во время массовых акций протеста движения "желтых жилетов" погибли 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Хinhuanet.

Как отмечается, летальный случай произошел на автодороге на выезде из города Авиньон на юге Франции. В местной прокуратуре отметили, что мужчина был сбит грузовиком, водителем которого был гражданин Польши.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 10 декабря во Франции общее число задержанных в ходе акций протеста движения "желтых жилетов", которые проходят в стране с середины ноября, превысило 4,5 тыс. человек.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране. Он также пообещал, что с 2019 года минимальная зарплата вырастет на 100 евро. Кроме того, он отметил, что работающие французы получат в конце 2018 года премию, которая не будет облагаться налогом. По его словам, с 2019 года не будут облагаться налогами сверхурочные часы работы.

После этого участники протестов "желтых жилетов" во Франции раскритиковали обещания президента страны Эммануэля Макрона повысить минимальную зарплату и снизить налоговое бремя.