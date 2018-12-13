У Парижі оцінили збитки від протестів

Фото: протести в Парижі (gorod.lv)

Найбільше через протести постраждала площа Шарля де Голля

У Парижі акції протестів "жовтих жилетів" минулої суботи завдали столиці Франції збитків майже на 10 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

За даними мерії Парижа, найбільше постраждала площа Шарля де Голля, а також вулиці, які знаходяться поряд.

Зазначено, що вартість відновлення пошкодженого майна перевищила збитки, завдані під час протестів 1 грудня, коли втрати були оцінені в 3-4 млн євро.

Нагадаємо, під час масових акцій протесту руху "жовтих жилетів" загинули 6 осіб. РБК-Україна писало, що станом на 10 грудня у Франції загальне число затриманих в ході акцій протесту руху "жовтих жилетів", які проходять в країні з середини листопада, перевищило 4,5 тис. чоловік.

Зазначимо, що президент Франції Емманюель Макрон оголосив надзвичайний економічний стан в країні. За даними банку Франції, в зв'язку з протестами "жовтих жилетів" сповільнилося економічне зростання. Банк Франції на тлі протестів прогнозує уповільнення економічного зростання в останньому кварталі 2018 року. За його даними, зростання становитиме лише 0,2% 0,4% в третьому кварталі.