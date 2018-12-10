Во Франции число задержанных с начала протестов превысило 4,5 тысяч человек

Фото: протесты в Париже (twitter.com/le_figaro)

Около 4099 человек находятся под стражей

Во Франции общее число задержанных в ходе акций протеста движения "желтых жилетов", проходящих в стране с середины ноября, превысило 4,5 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

По данным телеканала, 4099 протестующих были помещены под стражу Отмечается, что указанные данные касаются протестов на всей территории страны, которые проходили последние 24 дня.

Напомним, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.

По данным банка Франции, в связи с протестами "желтых жилетов" замедлился экономический рост. Банк Франции на фоне протестов прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года. По его данным, рост составит только 0,2% при 0,4% в третьем квартале. Также сообщается, что руководители производственных предприятий заявляют о негативном влиянии протестов на поставки и розничные продажи. Исследование банка Франции также показало, что загрузка производственных мощностей упала до самого низкого уровня с мая 2018 года.

Отметим, что в ходе акций протеста "желтых жилетов" в субботу, 8 декабря, во Франции задержали 1 тыс. 723 демонстрантов, из них 1 тыс. 220 арестованы.

Глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял, что в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек. Во всех городах страны правоохранители задержали 1150 активистов.