Париж обратился к Трампу с просьбой не вмешиваться во внутреннюю политику Франции

Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (mignews.com)

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что на заявления Трампа не стоит обращать внимание

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп не должен вмешиваться во внутренние дела Франции в связи с протестами "желтых жилетов". Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра изданию LCI.

Он отметил, что "желтые жилеты" протестуют не на английском языке.

"Я говорю Дональду Трампу: Мы не вмешиваемся в американские споры, и вы позвольте нам жить своей жизнью", - сказал Ле Дриан.

Он добавил, что на заявления Трампа не стоит обращать внимание, поскольку большинство американцев не поддерживают отказ Трампа от Парижского соглашения по климату.

Напомним, вчера, 8 декабря, Дональд Трамп, комментируя протесты, охватившие Францию, заявил, что возможно пришло время отказаться от Парижского соглашения по климату.

Отметим, ранее глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял, что в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек. Во всех городах страны правоохранители задержали 1 тыс. 150 активистов.

премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал начать новые переговоры с участниками акций протеста "желтых жилетов". В частности, он заявил, что диалог с протестующими "уже начался и должен продолжаться".