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Трамп прокомментировал протесты в Париже

Новости » Политика    09.12.2018 - 03:14
Трамп прокомментировал протесты в Париже
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп прокомментировал протесты во Франции

Президент США Дональд Трамп, комментируя протесты, охватившие Францию, заявил, что возможно пришло время отказаться от Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

"Очень печальные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и крайне дорогостоящим Парижским соглашением и вернуть деньги назад народу - в форме более низких налогов", - написал Трамп.

По его словам, в США объем выброса парниковых газов в прошлом году сократился.

"В этом вопросе США - на шаг впереди, и США - единственная страна, у которой объем выброса парниковых газов в прошлом году сократился", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в акции протестов "желтых жилетов" во Франции приняли участие около 125 тысяч человек. Так, демонстрации в больших городах отличились столкновениями с полицией. По сообщениям полиции, были задержаны более 1 тысячи человек.

Ранее РБК-Украина писало о 60 пострадавших во время протестов в Париже. Также ранее сообщалось о задержании 700 человек в ходе протестов во Франции.

Протесты "желтых жилетов" в Париже: 1 тыс. 385 человек задержаны, 135 ранены Трамп: расследованию Мюллера не удалось найти доказательств сговора с РФ
Новости Украины протестПарижДональд Трампсоглашение по климату
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