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Париж звернувся до Трампа з проханням не втручатися у внутрішню політику Франції

Новини » Політика    09.12.2018 - 17:02
Париж звернувся до Трампа з проханням не втручатися у внутрішню політику Франції
Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (mignews.com)

Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що на заяви Трампа не варто звертати увагу

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп не повинен втручатися у внутрішні справи Франції у зв'язку з протестами "жовтих жилетів". Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра виданню LCI.

Він зазначив, що "жовті жилети" протестують не англійською мовою.

"Я кажу Дональду Трампу: Ми не втручаємося в американські суперечки, і ви дозвольте нам жити своїм життям", - сказав Ле Дріан.

Він додав, що на заяви Трампа не варто звертати увагу, оскільки більшість американців не підтримують відмову Трампа від Паризької угоди по клімату.

Нагадаємо, вчора, 8 грудня, Дональд Трамп, коментуючи протести, що охопили Францію, заявив, що, можливо, настав час відмовитися від Паризької угоди по клімату.

Зазначимо, раніше глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявляв, що в акціях протесту "жовтих жилетів" взяли участь близько 125 тисяч чоловік. У всіх містах країни правоохоронці затримали 1 тис. 150 активістів.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп закликав почати нові переговори з учасниками акцій протесту "жовтих жилетів". Зокрема, він заявив, що діалог з протестуючими "вже розпочався і має продовжуватися".

Прем'єр Франції закликав до нових переговорів з протестувальниками Трамп прокоментував протести в Парижі
Новини України ФранціяДональд Трамп
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