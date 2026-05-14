Паперовий ІПН в Україні більше не потрібен: чим замінили документ

16:01 14.05.2026 Чт
2 хв
Його силу набуде документ у застосунку "Дія"
aimg Валерій Ульяненко aimg Дмитро Левицький
Паперовий ІПН в Україні більше не потрібен: чим замінили документ Фото: РНОКПП у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
З четверга, 14 травня, українцям більше не потрібна окрема паперова картка платника податків.

Про це на Mintsyfra Summit у Києві заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, передає кореспондент РБК-Україна з місця подій.

"Із 14 травня окрема паперова картка платника податків (РНОКПП) більше не потрібна", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Е-картка РНОКПП у застосунку "Дія" матиме таку ж юридичну силу.

Документ у застосунку має спеціальний QR-код, за допомогою якого держустанови та банки можуть верифікувати дані особи. Його можна швидко шерити через "Дію" прямо зі смартфона.

Фото: презентація Мінцифри (РБК-Україна)

Нагадаємо, в Україні з'явиться сервіс, який кардинально змінить формат взаємодії з податковою. Користувачі зможуть бачити не лише суми боргів, а й деталі про своє майно: землю, нерухомість і транспортні засоби.

Крім того, у "Дії" спростили процес перебронювання працівників ОПК та критично важливих підприємств для української армії. Тепер відповідь на заявку після виправлення облікових даних буде надходити протягом 24 годин.

Зазначимо, в Україні продовжується реалізація експериментального проєкту "Базова соціальна допомога". Громадяни отримали можливість швидко подати заявку на отримання єдиної виплати через застосунок "Дія".

РБК-Україна також писало, що проведення виборів через "Дію" в Україні точно не буде, оскільки застосунок не гарантує таємницю голосування. Крім того, розсилання повісток через застосунок також не планується.

Мінцифра ИПН Дія
