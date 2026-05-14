"Дія" розіслала тривожні push-сповіщення користувачам: у сервісі назвали причину збою

Українці масово отримали сповіщення про нібито підключення нового пристрою до акаунта Дії. У соцмережах це викликало хвилю занепокоєння та підозри щодо можливого зламу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост Євгенія Бурлакова у Threads .

Користувачі Threads з України обговорюють ймовірний баг Дії - чимало громадян отримали сповіщення, що доступ до їх акаунтів отримали сторонні гаджети. Сповіщення, які отримували користувачі (скриншот: prosto_burlakov у Threads)

У соцмережах інцидент спровокував хвилю дискусій: користувачі припускали технічні неполадки або навіть загрозу витоку персональних даних.

Реакція розробників

Як пояснили у команді Дії, причиною стала некоректна робота систем після планового оновлення серверів та внутрішньої інфраструктури. Саме ці чинники призвели до того, що частина користувачів почала отримувати помилкові сповіщення про підключення нових пристроїв.

Реакця Дії на скарги користувачів (скриншот: Threads)

У компанії офіційно запевнили, що жодних ознак зламу або несанкціонованого доступу до акаунтів не зафіксовано. Наразі роботу системи вже повністю стабілізували, а причини технічного збою усунули.

Додатковий захист

Зауважимо, що торік Дія впровадила додаткову верифікацію користувача через SMS. Смартфони на базі Android та Huawei отримали новий інструмент безпеки.

У сервісі наголошують: якщо ви придбали новий пристрій і намагаєтеся увійти у Дію через BankID (наприклад, використовуючи акаунти ПриватБанку чи monobank), система надішле спеціальний код.

SMS-підтвердження: код надходитиме на номер, прив’язаний до вашого банківського акаунту. Ця перевірка допоможе визначити, що саме ви користуєтеся Дією, а не хтось інший.

Контроль доступу: у разі входу з нового смартфона користувач отримає push-повідомлення про підключення нового пристрою.

Навіщо потрібен новий рівень захисту?

Щодня послугами в Дії користуються мільйони українців, тому команда розробників працює над тим, щоб це було безпечно й без жодних ризиків. Новий етап перевірки допоможе ще краще захистити доступ до персональних даних, щоб: