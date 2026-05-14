ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

"Дія" розіслала тривожні push-сповіщення користувачам: у сервісі назвали причину збою

11:33 14.05.2026 Чт
2 хв
У Threads розгорілася дискусія про ймовірний злам держсервісу
aimg Ольга Завада
"Дія" розіслала тривожні push-сповіщення користувачам: у сервісі назвали причину збою Дія помилково відправила безпекові сповіщення користувачам (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Українці масово отримали сповіщення про нібито підключення нового пристрою до акаунта Дії. У соцмережах це викликало хвилю занепокоєння та підозри щодо можливого зламу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост Євгенія Бурлакова у Threads.

Більше цікавого: Google виявила першу хакерську атаку за участю ШІ: чому це небезпечний сигнал

Користувачі Threads з України обговорюють ймовірний баг Дії - чимало громадян отримали сповіщення, що доступ до їх акаунтів отримали сторонні гаджети.&quot;Дія&quot; розіслала тривожні push-сповіщення користувачам: у сервісі назвали причину збоюСповіщення, які отримували користувачі (скриншот: prosto_burlakov у Threads)

У соцмережах інцидент спровокував хвилю дискусій: користувачі припускали технічні неполадки або навіть загрозу витоку персональних даних.

Реакція розробників

Як пояснили у команді Дії, причиною стала некоректна робота систем після планового оновлення серверів та внутрішньої інфраструктури. Саме ці чинники призвели до того, що частина користувачів почала отримувати помилкові сповіщення про підключення нових пристроїв.

&quot;Дія&quot; розіслала тривожні push-сповіщення користувачам: у сервісі назвали причину збоюРеакця Дії на скарги користувачів (скриншот: Threads)

У компанії офіційно запевнили, що жодних ознак зламу або несанкціонованого доступу до акаунтів не зафіксовано. Наразі роботу системи вже повністю стабілізували, а причини технічного збою усунули.

Додатковий захист

Зауважимо, що торік Дія впровадила додаткову верифікацію користувача через SMS. Смартфони на базі Android та Huawei отримали новий інструмент безпеки.

У сервісі наголошують: якщо ви придбали новий пристрій і намагаєтеся увійти у Дію через BankID (наприклад, використовуючи акаунти ПриватБанку чи monobank), система надішле спеціальний код.

SMS-підтвердження: код надходитиме на номер, прив’язаний до вашого банківського акаунту. Ця перевірка допоможе визначити, що саме ви користуєтеся Дією, а не хтось інший.

Контроль доступу: у разі входу з нового смартфона користувач отримає push-повідомлення про підключення нового пристрою.

Навіщо потрібен новий рівень захисту?

Щодня послугами в Дії користуються мільйони українців, тому команда розробників працює над тим, щоб це було безпечно й без жодних ризиків. Новий етап перевірки допоможе ще краще захистити доступ до персональних даних, щоб:

  • Сторонні особи не змогли авторизуватися у вашій Дії.
  • Шахраї не мали шансів на доступ до інформації навіть теоретично.
  • Користувачі були впевнені, що їхні дані перебувають під надійним захистом.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дія
Новини
Знищений під’їзд у Києві, удари по енергетиці в Кременчуці: що відомо про масштабну атаку
Знищений під’їзд у Києві, удари по енергетиці в Кременчуці: що відомо про масштабну атаку
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес