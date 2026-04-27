Базова соцдопомога в "Дії": як оформити єдину виплату для всієї родини

15:11 27.04.2026 Пн
Які категорії населення можуть отримати цю допомогу?
Базова соцдопомога в "Дії": як оформити єдину виплату для всієї родини

В Україні триває реалізація експериментального проєкту "Базова соціальна допомога". Тепер подати заявку на отримання єдиної виплати можна максимально швидко через застосунок "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент соціальної політики Житомирської міської ради у Facebook.

Головне:

  • Суть послуги: базова допомога об'єднує кілька різних соцвиплат в одну уніфіковану суму.
  • Для кого: програма розрахована на малозабезпечені родини, ВПО та людей без стабільного доходу.
  • Як оформити: подати заявку можна онлайн через застосунок "Дія" без паперових довідок та черг.
  • Перевага: система автоматично підтягує дані з реєстрів, що пришвидшує отримання фінансової підтримки.

Хто може отримати допомогу

Нова послуга створена для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Система об'єднує кілька різних виплат в одну, що спрощує процес отримання коштів.

Скористатися програмою можуть:

  • малозабезпечені родини;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • громадяни без стабільного доходу;
  • інші вразливі категорії населення.

Як подати заявку

Процес максимально цифровізований, тому подати звернення можна онлайн без відвідування держустанов. Для цього не потрібно збирати великий пакет документів чи стояти в чергах.

Головна перевага сервісу - швидка подача заявки безпосередньо у застосунку, що забезпечує оперативний доступ до фінансової підтримки від держави.

Читайте також про те, що в Україні змінили правила надання допомоги для ВПО. Відтепер підтримку надаватимуть більш адресно. Також з'явиться можливість відновити виплати, якщо переселенець їх втратив.

Раніше ми писали про те, що сім’ї після народження дитини можуть отримати грошову компенсацію замість "пакунка малюка". Заявку можна подати онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України.

