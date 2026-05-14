Бумажный ИНН в Украине больше не нужен: чем заменили документ

С четверга, 14 мая, украинцам больше не нужна отдельная бумажная карточка налогоплательщика.

Об этом на Mintsyfra Summit в Киеве заявила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, передает корреспондент РБК-Украина с места событий.

"С 14 мая отдельная бумажная карточка налогоплательщика (РНУКПН) больше не нужна", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Е-карта РНУКПП в приложении "Дія" будет иметь такую же юридическую силу.

Документ в приложении имеет специальный QR-код, с помощью которого госучреждения и банки могут верифицировать данные лица. Его можно быстро шерить через "Дію" прямо со смартфона.

Напомним, в Украине появится сервис, который кардинально изменит формат взаимодействия с налоговой. Пользователи смогут видеть не только суммы долгов, но и детали о своем имуществе: землю, недвижимость и транспортные средства.

Кроме того, в "Дії" упростили процесс перебронирования работников ОПК и критически важных предприятий для украинской армии. Теперь ответ на заявку после исправления учетных данных будет поступать в течение 24 часов.