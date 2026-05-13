Бронювання за 24 години: як оформити відстрочку через "Дію" після оновлення даних
У "Дії" спростили процес перебронювання працівників ОПК та критично важливих підприємств для ЗСУ. Відповідь на заявку після виправлення облікових даних тепер надходитиме протягом 24 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Раніше надавалось 45 днів для вирішення питань з військовим обліком, після чого доводилось подавати заяву на бронювання, чекати 72 години і потім мати фінальну відповідь.
"Зараз ми прибрали зайві кроки. Тепер, якщо ви переконалися, що усунули розбіжності в даних протягом свого 45-денного терміну, можете одразу подати заявку на продовження бронювання і відповідь прийде вам протягом 24 годин", - йдеться у заяві.
Для того, щоб подати заяву на порталі "Дія", необхідно:
- перевірити інформацію про юридичну особу;
- у блоці "Категорія працівників" обрати "Працівники із порушенням військового обліку";
- вказати актуальну категорію після продовження бронювання, якщо їх кілька;
- внести дані працівника;
- перевірити заяву та підписати її КЕП.
Якщо заяву подавала уповноважена особа, заяву також має підписати керівник підприємства або підписант, зазначений у ЄДР.
Нагадаємо, в Україні готують зміни у підходах до мобілізації. Йдеться про ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове оновлення чинних процедур набору і проходження служби.
Крім того, Міноборони працює над комплексною реформою умов служби та рекрутингу в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів уже майже готові до запуску. Деталі наступних етапів влада обіцяє оприлюднити пізніше.
