Бронювання за 24 години: як оформити відстрочку через "Дію" після оновлення даних

14:57 13.05.2026 Ср
2 хв
Для українців прибрали зайві кроки
aimg Валерій Ульяненко
Бронювання за 24 години: як оформити відстрочку через "Дію" після оновлення даних Фото: бронювання через "Дію" (Віталій Носач РБК-Україна)
У "Дії" спростили процес перебронювання працівників ОПК та критично важливих підприємств для ЗСУ. Відповідь на заявку після виправлення облікових даних тепер надходитиме протягом 24 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Раніше надавалось 45 днів для вирішення питань з військовим обліком, після чого доводилось подавати заяву на бронювання, чекати 72 години і потім мати фінальну відповідь.

"Зараз ми прибрали зайві кроки. Тепер, якщо ви переконалися, що усунули розбіжності в даних протягом свого 45-денного терміну, можете одразу подати заявку на продовження бронювання і відповідь прийде вам протягом 24 годин", - йдеться у заяві.

Для того, щоб подати заяву на порталі "Дія", необхідно:

  • перевірити інформацію про юридичну особу;
  • у блоці "Категорія працівників" обрати "Працівники із порушенням військового обліку";
  • вказати актуальну категорію після продовження бронювання, якщо їх кілька;
  • внести дані працівника;
  • перевірити заяву та підписати її КЕП.

Якщо заяву подавала уповноважена особа, заяву також має підписати керівник підприємства або підписант, зазначений у ЄДР.

Нагадаємо, в Україні готують зміни у підходах до мобілізації. Йдеться про ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове оновлення чинних процедур набору і проходження служби.

Крім того, Міноборони працює над комплексною реформою умов служби та рекрутингу в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів уже майже готові до запуску. Деталі наступних етапів влада обіцяє оприлюднити пізніше.

РБК-Україна також писало, що робити, коли відстрочка зникає з системи або не продовжується вчасно, навіть якщо підстави для неї залишаються.

Єрмаку продовжують обирати запобіжний захід: що відбувається в суді
