Папа Римський запропонував "24 години миру" після масованих атак РФ по Україні

"Я знову звертаюся із закликом до всіх людей доброї волі: дотриматися хоча б у свято народження Спасителя одного дня миру", - заявив Лев XIV під час звернення з Кастель Гандольфо ввечері 23 грудня.

Спілкуючись з журналістами, він також прокоментував відмову Росії від різдвяного перемир'я.

"По-справжньому глибоко засмучує те, що, судячи з усього, Росія відхилила запит про різдвяне перемир'я", - сказав Папа Римський.

Лев XIV знову закликав РФ до припинення вогню на Різдво.

"Сподіваюся, нас почують, і нехай настануть ці 24 години - один день миру в усьому світі", - наголосив він.