Папа Римский предложил "24 часа мира" после массированных атак РФ по Украине

"Я снова обращаюсь с призывом ко всем людям доброй воли: соблюсти хотя бы в праздник рождения Спасителя один день мира", - заявил Лев XIV во время обращения из Кастель Гандольфо вечером 23 декабря.

Общаясь с журналистами, он также прокомментировал отказ России от рождественского перемирия.

"По-настоящему глубоко огорчает то, что, судя по всему, Россия отклонила запрос о рождественском перемирии", - сказал Папа Римский.

Лев XIV вновь призвал РФ к прекращению огня на Рождество.

"Надеюсь, нас услышат, и пусть наступят эти 24 часа - один день мира во всем мире", - подчеркнул он.