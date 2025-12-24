Папа Римский предложил "24 часа мира" после массированных атак РФ по Украине

Папа Римский Лев XIV расстроен тем, что Россия отказалась от прекращения огня в Украине на Рождество и снова призвал к "24 часам мира".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
"Я снова обращаюсь с призывом ко всем людям доброй воли: соблюсти хотя бы в праздник рождения Спасителя один день мира", - заявил Лев XIV во время обращения из Кастель Гандольфо вечером 23 декабря.
Общаясь с журналистами, он также прокомментировал отказ России от рождественского перемирия.
"По-настоящему глубоко огорчает то, что, судя по всему, Россия отклонила запрос о рождественском перемирии", - сказал Папа Римский.
Лев XIV вновь призвал РФ к прекращению огня на Рождество.
"Надеюсь, нас услышат, и пусть наступят эти 24 часа - один день мира во всем мире", - подчеркнул он.
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Россию объявить рождественское перемирие с Украиной. Он выразил убеждение, что именно это может стать прологом к постоянному прекращению огня.
Предложение поддержал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что многое в этом вопросе зависит от политической воли России.
Однако в Москве цинично отвергли идею рождественского перемирия между Украиной и РФ.
"Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", - заявил представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
В то же время Зеленский предупредил, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни.