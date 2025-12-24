ua en ru
Папа Римский предложил "24 часа мира" после массированных атак РФ по Украине

Среда 24 декабря 2025 10:20
UA EN RU
Папа Римский предложил "24 часа мира" после массированных атак РФ по Украине Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Папа Римский Лев XIV расстроен тем, что Россия отказалась от прекращения огня в Украине на Рождество и снова призвал к "24 часам мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Я снова обращаюсь с призывом ко всем людям доброй воли: соблюсти хотя бы в праздник рождения Спасителя один день мира", - заявил Лев XIV во время обращения из Кастель Гандольфо вечером 23 декабря.

Общаясь с журналистами, он также прокомментировал отказ России от рождественского перемирия.

"По-настоящему глубоко огорчает то, что, судя по всему, Россия отклонила запрос о рождественском перемирии", - сказал Папа Римский.

Лев XIV вновь призвал РФ к прекращению огня на Рождество.

"Надеюсь, нас услышат, и пусть наступят эти 24 часа - один день мира во всем мире", - подчеркнул он.

Перемирие на Рождество

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Россию объявить рождественское перемирие с Украиной. Он выразил убеждение, что именно это может стать прологом к постоянному прекращению огня.

Предложение поддержал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что многое в этом вопросе зависит от политической воли России.

Однако в Москве цинично отвергли идею рождественского перемирия между Украиной и РФ.

"Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", - заявил представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

В то же время Зеленский предупредил, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни.

Рождество Перемирие России и Украины Папа Римский Лев XIV Режим прекращения огня Война в Украине
