У Києві завершили пошукові роботи після удару РФ: що наразі відомо про наслідки

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи в Деснянському районі після російської атаки у ніч на п'ятницю, 14 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У Деснянському районі столиці рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у багатоповерхівці, яка постраждала внаслідок російського удару. За оновленими даними, загинули шість людей. Постраждали п’ятеро, серед них одна дитина.

Підрозділи ДСНС врятували 17 мешканців будинку, з яких одна дитина. Крім того, психологи надали допомогу 252 постраждалим та їхнім родичам.

Рятувальники також розібрали та вивезли 262 тонни зруйнованих конструкцій і деревини.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)

Обстріл у ніч на 14 листопада

У ніч на 14 листопада російські війська здійснили масштабну атаку, випустивши по Україні 19 ракет і 430 ударних дронів. Для ударів застосували аеробалістичні "Кинджали" та балістичні ракети "Іскандер-М/КN-23".

Основний удар припав на Київ, де зафіксовано численні «прильоти» по житлових будинках. У Дніпровському районі дрон поцілив у п’ятиповерхівку, спричинивши масштабну пожежу та блокування людей, яких рятувальники терміново евакуювали.

Пошкодження також зафіксовано в багатоповерхових будинках Подільського, Святошинського, Деснянського, Солом’янського та Оболонського районів, у школі Дарницького району та лікарні в Голосіївському.

За попередніми даними, загинули шестеро цивільних, ще 35 людей отримали поранення.