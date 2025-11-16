Папа Римский на фоне российских атак призвал к справедливому миру для Украины

Папа Римский Лев XIV выступил в поддержку Украины после массированных ударов России по энергетике. Он призвал молиться за "справедливый и длительный мир" для украинского народа, который переживает тяжелые испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы католической церкви в соцсети X (Twitter).