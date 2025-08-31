ua en ru
"Україна страждає": Папа Римський закликав відмовитися від зброї й сісти за переговори

Ватикан, Неділя 31 серпня 2025 19:40
"Україна страждає": Папа Римський закликав відмовитися від зброї й сісти за переговори Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Папа Римський Лев XIV закликав світ відмовитися від логіки зброї та негайно сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяви Папи Римського Лева XIV та українського президента Володимира Зеленського.

"Війна в Україні продовжує сіяти смерть і руйнування. Я знову висловлюю свою близькість до українського народу та всіх постраждалих сімей", - наголосив Папа Римський.

Він закликав світ не піддаватися байдужості, а наблизитися до них через молитву та конкретні жести милосердя.

"Я ще раз наголошую на своєму терміновому заклику до негайного припинення вогню та серйозного прагнення до діалогу. Зараз настав час для тих, хто несе відповідальність, відмовитися від логіки зброї та обрати шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти. Голос зброї має замовкнути, а голос братерства і справедливості має лунати все голосніше", - наголосив Папа Лев XIV.

Український президент подякував Папі Римському Леву XIV за цей сильний заклик зупинити війну та вбивства.

Ми повністю підтримуємо позицію Його Святості щодо потреби негайного припинення вогню та закликаємо Росію зробити реальні кроки для припинення вбивств і створення умов для дипломатії", - зазначив Зеленський.

За його словами, Росія має закінчити війну, яку вона розпочала й відмовляється завершити.

"Вкрай важливо, щоб усі у світі, хто цінує людське життя, чинили тиск на Москву, аби змусити її припинити терор і натомість просувати змістовний мирний процес", - підсумував глава України.

Зауважимо, що минулого тижня Папа Римський закликав молитися за мир в Україні. Це було у свято Пречистої Діви.

Загалом варто зазначити, що Лев XIV став Папою Римським 8 травня 2025 року. І вже під час однієї із перших мес він згадав Україну.

Папа Лев XIV звернув увагу, що країну очікують переговори про мир, а вже у травні понтифік звинуватив Росію в імперіалізмі та закликав скласти зброю.

Водночас прямо Росію він агресором не називає, хоча й закликає до миру.

Примітно, що наприкінці червня Папа Римський звернувся до українців українською мовою, написавши послання у Twitter. У зверненні він висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.

