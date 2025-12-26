Папа Римський у промові на Різдво закликав Україну та РФ "знайти мужність для діалогу"

Папа Римський може відвідати Україну

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну, але труднощі пов'язані з питаннями безпеки. Однак Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть йому змогу здійснити цей візит.

Питання виникло після того, як 9 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Рим.

Однією з зустрічей була аудієнція з Папою Римським Левом XIV, яка тривала 30 хвилин у закритому форматі. Понтифік прийняв українського лідера в резиденції у Кастель-Ґандольфо.

Також ми повідомляли, що Папа Римський Лев XIV засмучений тим, що Росія відмовилася від припинення вогню в Україні на Різдво та знову закликав до "24 годин миру".

Однак різдвяного перемир'я не було. Росія навпаки завдала руйнівних ударів по Україні, внаслідок яких є загиблі та постраждалі.