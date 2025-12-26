Папа Римский в речи на Рождество призвал Украину и РФ "найти мужество для диалога"

"Помолимся особенно за страдающий украинский народ: пусть прекратится грохот оружия и стороны конфликта, поддержанные усилиями международного сообщества, найдут мужество для искреннего, прямого и уважительного диалога", - сказал Папа Лев XIV.

Кроме Украины, он вспомнил о войнах в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго, Мьянме, на Гаити и попросил "мира и утешения для жертв всех войн". Также призвал к "справедливости, миру и стабильности" в Ливане, Палестине, Израиле и Сирии.

Понтифик также выразил надежду, что наладятся отношения между Таиландом и Камбоджей.