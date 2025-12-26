RU

Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Папа Римский в речи на Рождество призвал Украину и РФ "найти мужество для диалога"

Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Папа Римский Лев XIV во время традиционного рождественского послания 25 декабря попросил мира для жертв всех войн и выразил надежду, что Украина и Россия "найдут мужество для прямого диалога".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на послание Папы Римского.

"Помолимся особенно за страдающий украинский народ: пусть прекратится грохот оружия и стороны конфликта, поддержанные усилиями международного сообщества, найдут мужество для искреннего, прямого и уважительного диалога", - сказал Папа Лев XIV.

Кроме Украины, он вспомнил о войнах в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго, Мьянме, на Гаити и попросил "мира и утешения для жертв всех войн". Также призвал к "справедливости, миру и стабильности" в Ливане, Палестине, Израиле и Сирии.

Понтифик также выразил надежду, что наладятся отношения между Таиландом и Камбоджей.

 

Папа Римский может посетить Украину

Напомним, недавно стало известно, что Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину, но трудности связаны с вопросами безопасности. Однако Ватикан уже разработал организационный план, который позволит ему осуществить этот визит.

Вопрос возник после того, как 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Рим.

Одной из встреч была аудиенция с Папой Римским Львом XIV, которая длилась 30 минут в закрытом формате. Понтифик принял украинского лидера в резиденции в Кастель-Гандольфо.

Также мы сообщали, что Папа Римский Лев XIV расстроен тем, что Россия отказалась от прекращения огня в Украине на Рождество и снова призвал к "24 часам мира".

Однако рождественского перемирия не было. Россия наоборот нанесла разрушительные удары по Украине, в результате которых есть погибшие и пострадавшие.

Мирные переговорыПапа Римский Лев XIVВойна в Украине