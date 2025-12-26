Папа Римский в речи на Рождество призвал Украину и РФ "найти мужество для диалога"

Папа Римский Лев XIV во время традиционного рождественского послания 25 декабря попросил мира для жертв всех войн и выразил надежду, что Украина и Россия "найдут мужество для прямого диалога".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на послание Папы Римского.
"Помолимся особенно за страдающий украинский народ: пусть прекратится грохот оружия и стороны конфликта, поддержанные усилиями международного сообщества, найдут мужество для искреннего, прямого и уважительного диалога", - сказал Папа Лев XIV.
Кроме Украины, он вспомнил о войнах в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго, Мьянме, на Гаити и попросил "мира и утешения для жертв всех войн". Также призвал к "справедливости, миру и стабильности" в Ливане, Палестине, Израиле и Сирии.
Понтифик также выразил надежду, что наладятся отношения между Таиландом и Камбоджей.
Напомним, недавно стало известно, что Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину, но трудности связаны с вопросами безопасности. Однако Ватикан уже разработал организационный план, который позволит ему осуществить этот визит.
Вопрос возник после того, как 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Рим.
Одной из встреч была аудиенция с Папой Римским Львом XIV, которая длилась 30 минут в закрытом формате. Понтифик принял украинского лидера в резиденции в Кастель-Гандольфо.
Также мы сообщали, что Папа Римский Лев XIV расстроен тем, что Россия отказалась от прекращения огня в Украине на Рождество и снова призвал к "24 часам мира".
Однако рождественского перемирия не было. Россия наоборот нанесла разрушительные удары по Украине, в результате которых есть погибшие и пострадавшие.