Панама заявила, що США визнали її контроль над каналом: що каже Вашингтон

Міністр громадської безпеки Панами Френк Абрего на прес-конференції разом з міністром оборони США Пітом Гегсетом заявив журналістам, що глава Пентагону після приватної зустрічі з вищими посадовими особами Панами "визнав суверенітет Панами над Панамським каналом".

Різні версії спільної заяви

В іспаномовній версії спільної американсько-панамської заяви центральноамериканська країна заявила, що глава Міноборони США "визнає лідерство та невід'ємний суверенітет Панами над Панамським каналом і прилеглими районами".

Разом з тим англійська версія заяви, опублікованої Пентагоном, не містила цієї фрази щодо контролю Панами над водним шляхом.

Американські ЗМІ звертають увагу, що подібна розбіжність виникла після попередньої риторики президента США Дональда Трампа, який погрожував, що Вашингтон візьме контроль над водним шляхом, щоб захистити його від контролю Китаю.

Однак Панама, своєю чергою, заперечує, що Пекін контролює життєво важливий судноплавний шлях.

Глава Пентагону розповів про угоду між США та Панамою

Як заявив у середу Гегсет, США "допомагають повернути Панамський канал від впливу комуністичного Китаю". Зокрема, він оголосив про розширення партнерства між США та Панамою для забезпечення безпеки Панамського каналу з метою протидії "зловмисному впливу" КНР у регіоні.

"Зростаючий і ворожий контроль (Китаю) над стратегічною землею та критичною інфраструктурою в цій півкулі не може і не витримає", - додав очільник Пентагону.

Гегсет, який перебував у Панамі на триденній конференції з питань безпеки, також оголосив про розширення партнерства під час спільної прес-конференції з міністром громадської безпеки Панами Френком Абрего.

"Панамський канал є ключовою територією, яка має бути забезпечена Панамою разом з Америкою, а не Китаєм", - наголосив глава Пентагону.

Він додав, що незадовго до прес-конференції США та Панама підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної діяльності у сфері безпеки в регіоні, і що незабаром буде підписано додаткову декларацію щодо безпеки та експлуатації Панамського каналу.

Ця декларація, сказав Гегсет, забезпечить основу для американських військових кораблів і допоміжних кораблів, щоб "першими і вільними" подорожувати через канал.

Глава Міноборони США також розповів, що підписаний меморандум прокладе шлях для підвищення рівня спільних навчань між двома країнами та покращить загальну взаємосумісність між їхніми збройними силами шляхом відновлення ротаційної спільної присутності на кількох раніше діючих військових об'єктах США.

Уникнення відповіді Вашингтона щодо контролю над каналом

Американська преса при цьому пише, що глава Пентагону, здається, ухилився від питання про те, чи визнають США суверенітет Панами над каналом, позаяк він заявив, що "ми точно розуміємо, що Панамський канал знаходиться в Панамі, і захист панамського суверенітету від зловмисного впливу є важливим".

Гегсет пояснив, що коли Трамп сказав, що США заберуть Панамський канал, він мав на увазі те, що "ми забираємо канал від китайського впливу, що передбачає партнерство зі Сполученими Штатами та Панамою".

Партнерство США з Панамою щодо безпеки

Це партнерство, за його словами, передбачатиме навчання американських військ на панамській землі "за запрошенням у рамках ротаційних спільних навчань".

Тим часом Абрего заявив, що Панама не дозволить розташовувати постійні військові бази США на своїй території, але "продовжуватиме співпрацювати з США з точки зору безпеки".

У рамках угод між США та Панамою, підписаних раніше цього тижня, дві країни зобов'язалися виробити компенсацію Штатам за "оплату мита та інших зборів", коли їхні кораблі проходять через канал.

Панама також гарантуватиме "прискорений транзит військових кораблів і допоміжних суден Республіки Панама та Сполучених Штатів".

Питання контролю над Панамським каналом

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп робив низку заяв щодо наміру повернути контроль Штатів над Панамським каналом, говорив про "порушення домовленостей" і стверджував, що Китай нібито "керує" даними каналом.

Своєю чергою президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що саме його країна керує каналом, відповідальним за світову торгівлю, включно зі США. Муліно акцентував, що канал "є і залишатиметься Панамським".

На початку лютого до Панами з візитом вирушив державний секретар США Марко Рубіо, який на зустрічі з президентом Муліно висунув ультиматум щодо Панамського каналу. А вже після візиту Рубіо президент Панами погодився не продовжувати домовленостей із Китаєм.

6 лютого у Держдепі США заявили, що Панама скасувала збори за проходження каналом для суден уряду Штатів. Але того ж дня Панама спростувала заяву США про безкоштовний транзит каналом для американських суден.

Додамо, у березня американські ЗМІ писали, що США готують плани для посилення військової присутності у Панамі.