Панама заявила, что США признали ее контроль над каналом: что говорит Вашингтон

Министр общественной безопасности Панамы Фрэнк Абрего на пресс-конференции вместе с министром обороны США Питом Хегсетом заявил журналистам, что глава Пентагона после частной встречи с высшими должностными лицами Панамы "признал суверенитет Панамы над Панамским каналом".

Различные версии совместного заявления

В испаноязычной версии совместного американо-панамского заявления центральноамериканская страна заявила, что глава Минобороны США "признает лидерство и неотъемлемый суверенитет Панамы над Панамским каналом и прилегающими районами".

Вместе с тем английская версия заявления, опубликованного Пентагоном, не содержала этой фразы относительно контроля Панамы над водным путем.

Американские СМИ обращают внимание, что подобное расхождение возникло после предыдущей риторики президента США Дональда Трампа, который угрожал, что Вашингтон возьмет контроль над водным путем, чтобы защитить его от контроля Китая.

Однако Панама, в свою очередь, отрицает, что Пекин контролирует жизненно важный судоходный путь.

Глава Пентагона рассказал о соглашении между США и Панамой

Как заявил в среду Хегсет, США "помогают вернуть Панамский канал от влияния коммунистического Китая". В частности, он объявил о расширении партнерства между США и Панамой для обеспечения безопасности Панамского канала с целью противодействия "злонамеренному влиянию" КНР в регионе.

"Растущий и враждебный контроль (Китая) над стратегической землей и критической инфраструктурой в этом полушарии не может и не выдержит", - добавил глава Пентагона.

Хегсет, который находился в Панаме на трехдневной конференции по вопросам безопасности, также объявил о расширении партнерства во время совместной пресс-конференции с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего.

"Панамский канал является ключевой территорией, которая должна быть обеспечена Панамой вместе с Америкой, а не Китаем", - подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что незадолго до пресс-конференции США и Панама подписали меморандум о взаимопонимании относительно совместной деятельности в сфере безопасности в регионе, и что вскоре будет подписана дополнительная декларация по безопасности и эксплуатации Панамского канала.

Эта декларация, сказал Хегсет, обеспечит основу для американских военных кораблей и вспомогательных кораблей, чтобы "первыми и свободными" путешествовать через канал.

Глава Минобороны США также рассказал, что подписанный меморандум проложит путь для повышения уровня совместных учений между двумя странами и улучшит общую совместимость между их вооруженными силами путем восстановления ротационного совместного присутствия на нескольких ранее действующих военных объектах США.

Избегание ответа Вашингтона о контроле над каналом

Американская пресса при этом пишет, что глава Пентагона, кажется, уклонился от вопроса о том, признают ли США суверенитет Панамы над каналом, так как он заявил, что "мы точно понимаем, что Панамский канал находится в Панаме, и защита панамского суверенитета от злонамеренного влияния является важной".

Хегсет пояснил, что когда Трамп сказал, что США заберут Панамский канал, он имел в виду то, что "мы забираем канал от китайского влияния, что предполагает партнёрство с Соединёнными Штатами и Панамой".

Партнерство США с Панамой по безопасности

Это партнерство, по его словам, будет предусматривать обучение американских войск на панамской земле "по приглашению в рамках ротационных совместных учений".

Между тем Абрего заявил, что Панама не позволит располагать постоянные военные базы США на своей территории, но "будет продолжать сотрудничать с США с точки зрения безопасности".

В рамках соглашений между США и Панамой, подписанных ранее на этой неделе, две страны обязались выработать компенсацию Штатам за "оплату пошлин и других сборов", когда их корабли проходят через канал.

Панама также будет гарантировать "ускоренный транзит военных кораблей и вспомогательных судов Республики Панама и Соединенных Штатов".

Вопрос контроля над Панамским каналом

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп делал ряд заявлений о намерении вернуть контроль Штатов над Панамским каналом, говорил о "нарушении договоренностей" и утверждал, что Китай якобы "управляет" данным каналом.

В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что именно его страна руководит каналом, ответственным за мировую торговлю, включая США. Мулино акцентировал, что канал "есть и будет оставаться Панамским".

В начале февраля в Панаму с визитом отправился государственный секретарь США Марко Рубио, который на встрече с президентом Мулино выдвинул ультиматум по Панамскому каналу. А уже после визита Рубио президент Панамы согласился не продлевать договоренности с Китаем.

6 февраля в Госдепе США заявили, что Панама отменила сборы за прохождение по каналу для судов правительства Штатов. Но в тот же день Панама опровергла заявление США о бесплатном транзите по каналу для американских судов.

Добавим, в марте американские СМИ писали, что США готовят планы для усиления военного присутствия в Панаме.