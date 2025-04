Панама заявила, что США признали ее контроль над каналом: что говорит Вашингтон

Министр общественной безопасности Панамы Фрэнк Абрего на пресс-конференции вместе с министром обороны США Питом Хегсетом заявил журналистам, что глава Пентагона после частной встречи с высшими должностными лицами Панамы "признал суверенитет Панамы над Панамским каналом".

В испаноязычной версии совместного американо-панамского заявления центральноамериканская страна заявила, что глава Минобороны США "признает лидерство и неотъемлемый суверенитет Панамы над Панамским каналом и прилегающими районами".

Вместе с тем английская версия заявления, опубликованного Пентагоном, не содержала этой фразы относительно контроля Панамы над водным путем.

Американские СМИ обращают внимание, что подобное расхождение возникло после предыдущей риторики президента США Дональда Трампа, который угрожал, что Вашингтон возьмет контроль над водным путем, чтобы защитить его от контроля Китая.

Однако Панама, в свою очередь, отрицает, что Пекин контролирует жизненно важный судоходный путь.

Как заявил в среду Хегсет, США "помогают вернуть Панамский канал от влияния коммунистического Китая". В частности, он объявил о расширении партнерства между США и Панамой для обеспечения безопасности Панамского канала с целью противодействия "злонамеренному влиянию" КНР в регионе.

"Растущий и враждебный контроль (Китая) над стратегической землей и критической инфраструктурой в этом полушарии не может и не выдержит", - добавил глава Пентагона.

Хегсет, который находился в Панаме на трехдневной конференции по вопросам безопасности, также объявил о расширении партнерства во время совместной пресс-конференции с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего.

"Панамский канал является ключевой территорией, которая должна быть обеспечена Панамой вместе с Америкой, а не Китаем", - подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что незадолго до пресс-конференции США и Панама подписали меморандум о взаимопонимании относительно совместной деятельности в сфере безопасности в регионе, и что вскоре будет подписана дополнительная декларация по безопасности и эксплуатации Панамского канала.

Эта декларация, сказал Хегсет, обеспечит основу для американских военных кораблей и вспомогательных кораблей, чтобы "первыми и свободными" путешествовать через канал.

Глава Минобороны США также рассказал, что подписанный меморандум проложит путь для повышения уровня совместных учений между двумя странами и улучшит общую совместимость между их вооруженными силами путем восстановления ротационного совместного присутствия на нескольких ранее действующих военных объектах США.

Американская пресса при этом пишет, что глава Пентагона, кажется, уклонился от вопроса о том, признают ли США суверенитет Панамы над каналом, так как он заявил, что "мы точно понимаем, что Панамский канал находится в Панаме, и защита панамского суверенитета от злонамеренного влияния является важной".

Хегсет пояснил, что когда Трамп сказал, что США заберут Панамский канал, он имел в виду то, что "мы забираем канал от китайского влияния, что предполагает партнёрство с Соединёнными Штатами и Панамой".

NEWS: @SecDef Pete Hegseth Says U.S.

Partnering With Panama to Secure Canal, Deter Chinahttps://t.co/y2EJ769Oc6