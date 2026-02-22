Угорщина зірве останню спробу ЄС ухвалити ювілейні санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна збирається ветувати 20-й пакет санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угорського міністра в соцмережі X .

"На завтрашньому засіданні Ради з питань закордонних справ ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій. Угорщина заблокує його", - наголосив Сійярто.

Глава МЗС Угорщини заявив, що його країна не дозволить ухвалювати важливі для України рішення, поки Київ не відновить нафтовий транзит до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба".

Що відомо про 20-й пакет санкцій

Нагадаємо, 6 лютого Єврокомісія презентувала проєкт 20-го пакета санкцій проти РФ, який планується затвердити до 24 лютого - четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Головний удар спрямований на енергетику і фінансову систему: пропонується ввести тотальну заборону на морські послуги для російської нафти, розширити санкційний список "тіньового флоту" до 640 суден і заблокувати обслуговування танкерів.