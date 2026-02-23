ua en ru
Кошта вимагає від Орбана схвалити кредит для України на 90 млрд євро, - Reuters

Будапешт, Понеділок 23 лютого 2026 22:27
Кошта вимагає від Орбана схвалити кредит для України на 90 млрд євро, - Reuters Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова Європейської ради Антоніу Кошта звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з вимогою виконати колективне рішення щодо кредиту для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише Reuters, Антоніу Кошта у своєму листі нагадав Орбану, що кредит був офіційно схвалений лідерами всіх країн ЄС на саміті в грудні, і це рішення обов'язкове для виконання.

"Коли лідери досягають консенсусу, вони пов'язані своїм рішенням. Будь-яке порушення цього зобов'язання є порушенням принципу сумлінної співпраці", - наголосив голова Євроради.

Він також наголосив, що жодна держава-член не має права підривати довіру до колективних рішень Європейської ради, використовуючи право вето після того, як згоди вже було досягнуто.

Орбан блокує кредит для України

Нагадаємо, 20 лютого FT писало про те, що Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту від Євросоюзу на суму 90 млрд євро, виступивши проти залучення коштів через випуск спільного боргу під гарантії бюджету ЄС.

Таке рішення вимагає одностайної підтримки всіх 27 країн-членів, позиція Будапешта фактично зупинила процес.

Цей кредит критично важливий для Києва, адже вже в другому кварталі року Україна може постати перед загрозою фінансового колапсу і дефіциту бюджету.

Пізніше голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про те, що його країна блокуватиме кредит, поки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Євросоюз Угорщина Віктор Орбан Допомога Україні Війна в Україні
